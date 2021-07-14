Найбільш ефективні методи лікування сонячних опіків

Літо наближається до «екватору», а це означає, що воно в самому розпалі. Сонце світить яскраво і часом небезпечно для здоров'я. В період його активності збільшується ризик обгоріти та отримати сонячні опіки, повідомляє Men's Life.

Саме перевірений і надійний засіб - лосьйон, який продається в більшості аптек. Важливо, щоб він був призначений для обгорілої або пошкодженої шкіри, а також знімав больові відчуття. Крім того, полегшить стан літній душ і прохолодний компрес.

На уражену шкіру можна нанести компрес з охолодженого молока, йогурту, зеленого чаю або екстракту огірка. Для полегшення стану також підійде крем з вітаміном Е.

Коли на тілі з'являються сонячні опіки, організм зневоднюється. Тому потрібно пити більше, ніж зазвичай, води. При занадто виражених больових відчуттях можна випити знеболюючи ліки. Якщо опіки сильні, то потрібно без зволікання звертатися за допомогою до медичного персоналу.

Перераховані дії допоможуть впоратися з неприємними наслідками контакту з сонцем.

Важливо не забувати, що опіки легше запобігти, ніж потім боротися з їх усуненням. Для цього потрібно уникати проведення часу на вулиці в спеку, користуватися сонцезахисним кремом і надягати дихаючий і закритий одяг.