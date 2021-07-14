Зарплати військовим підвищили: хто та скільки отримає

Кабінет міністрів 14 липня ухвалив рішення підвищити зарплати військовослужбовцям розвідувальних органів. Мінімальний розмір премії підвищать з 10 до 30%, а надбавку за вислугу років – на 3% за кожні 12 місяців, повідомляє Обозреватель.

Які будуть оклади:

для військовослужбовців кадрового складу – 1,8 окладу;

для військовослужбовців, які не належать до кадрового складу – 1,4.

В 2021-му на надбавки витратять 2,3 млрд грн. Таким чином, військові кадрового складу будуть заробляти приблизно в 1,8 рази більше (без урахування підвищених премій), а ті, хто не є кадровими співробітникам – в 1,4 рази.

Наприклад, наразі оклад офіцера складає 5 638 грн. За новими правилами, якщо це співробітник розвідувальних органів і не перебуває в кадровому складі, такий офіцер зможе отримувати оклад в 7 893 грн.