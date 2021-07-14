Збирачам металобрухту дозволили працювати без касових апаратів

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою скасовується необхідність застосування РРО при прийнятті від населення металобрухту. Цією ж постановою для всіх ФОПів збільшений ліміт обороту для використання РРО, повідомляє РБК-Україна.

Згідно з документом, для прийняття від населення металобрухту дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій.

Крім того, постановою збільшено обсяг доходів протягом календарного року (з 1 млн грн на 220 розмірів мінімальної заробітної плати), при перевищенні якого платники єдиного податку другої-четвертої груп зобов'язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій (РРО). Зараз розмір мінімальної зарплати становить 6000 гривен.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, неконтрольований збір металобрухту призводить до масових крадіжок, таких явищ як неформальна економіка та незадекларована праця.

За оцінками експертів української асоціації вторинних металів "Втормет" заготівля металобрухту чорних металів у 2019 році склала 3360,7 тис. тонн, у 2020 році - 3071,1 тис. тонн (обсяги заготівлі скоротилися на 992).

Крім того, понад 80% заготівлі металобрухту від фізичних осіб знаходиться в тіні (2560 тис. тонн).

"Також існує проблема великої кількості неформально зайнятого населення. За оцінками Держстату, за січень-червень 2020 року кількість неформально зайнятого населення у віці понад 15 років становила 3,3 мільйони осіб (близько 21% до загальної кількості зайнятого населення відповідного віку). Велика частка неофіційного працевлаштування все ще залишається проблемою для економіки. Тому є неприпустимим ускладнення умов для відновлення економічної активності малого бізнесу, підвищення фіскального тиску на підприємців, зокрема у питанні застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО)" , - йдеться записці.

Автор: Олександр Білоус