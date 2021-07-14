На виборах мера Харкова вже є фаворит
Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура впевнений, що на прийдешніх виборах мера Харкова вже є фаворит, але міністр внутрішніх справ Арсен Аваков своїм висуненням може повністю змінити розстановку сил між основними кандидатами, повідомляє Вести.
"У мене є інше бачення і інформація: там (на мерських виборах у Харкові) вже є очевидний фаворит. Оскільки Аваков не був в останніх соціологічних дослідженнях, і його кандидатура не розглядалася, це може повністю змінити розстановку сил між основними кандидатами. Потрібно дивитися, але, думаю, харків'яни зроблять правильний вибір", - вважає Качура.
Сам нардеп голосуватиме за відставку Авакова, але не всі його колеги дотримуються такої ж думки в цьому питанні.
"Людина так довго перебувала на своїй посаді, потрібно підтримати. Він написав заяву, написав" Честь маю" - я думаю, це заслуговує на повагу. До речі, буду обережний з приводу колег: чув, що деякі не планують голосувати", - заявив парламентарій.
Він розповів, як проходило твердження відставки Авакова.
"Думаю, це було зі згоди сторвн. Чув таку точку зору, що після розмови з президентом Володимиром Зеленським було прийнято таке рішення, і Арсен Аваков добровільно написав заяву. Він розуміє, що дуже довго прибуває на цій посаді... Він взагалі йшов на три місяці, наскільки я знаю. У будь-якому випадку, вічних міністрів не буває. Арсен Борисович, як дуже мудрий політик, це добре розумів і прийняв це рішення", - розповів Качура.
Депутат підтримає кандидатуру свого колеги Дениса Монастирського на пост глави МВС.
"Він професіонал. Поки що, на сьогоднішній день, не прийнята відставка. Після цього будуть розглядати кандидатури... Коли профільний комітет рекомендує парламенту прийняти це рішення, я звичайно ж за Дениса Монастирського проголосую", - уточнив Качура.