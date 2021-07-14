На виборах мера Харкова вже є фаворит

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура впевнений, що на прийдешніх виборах мера Харкова вже є фаворит, але міністр внутрішніх справ Арсен Аваков своїм висуненням може повністю змінити розстановку сил між основними кандидатами, повідомляє Вести.

"У мене є інше бачення і інформація: там (на мерських виборах у Харкові) вже є очевидний фаворит. Оскільки Аваков не був в останніх соціологічних дослідженнях, і його кандидатура не розглядалася, це може повністю змінити розстановку сил між основними кандидатами. Потрібно дивитися, але, думаю, харків'яни зроблять правильний вибір", - вважає Качура.

Сам нардеп голосуватиме за відставку Авакова, але не всі його колеги дотримуються такої ж думки в цьому питанні.

"Людина так довго перебувала на своїй посаді, потрібно підтримати. Він написав заяву, написав" Честь маю" - я думаю, це заслуговує на повагу. До речі, буду обережний з приводу колег: чув, що деякі не планують голосувати", - заявив парламентарій.

Він розповів, як проходило твердження відставки Авакова.

"Думаю, це було зі згоди сторвн. Чув таку точку зору, що після розмови з президентом Володимиром Зеленським було прийнято таке рішення, і Арсен Аваков добровільно написав заяву. Він розуміє, що дуже довго прибуває на цій посаді... Він взагалі йшов на три місяці, наскільки я знаю. У будь-якому випадку, вічних міністрів не буває. Арсен Борисович, як дуже мудрий політик, це добре розумів і прийняв це рішення", - розповів Качура.

Депутат підтримає кандидатуру свого колеги Дениса Монастирського на пост глави МВС.