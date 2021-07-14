Skoda почала повномасштабне виробництво нової Fabia

Чеська компанія Skoda запустила повномасштабне виробництво одного зі своїх бестселерів – моделі Fabia четвертого покоління. Збірка почалася на головному конвеєрі компанії у Млада Болеславі, повідомляє Обозреватель.

Про це пише прес-служба﻿ виробника. У компанії інвестували в модернізацію виробництва і автоматизацію процесів 110 млн євро.

Компанія інвестувала у модернізацію виробництва та автоматизацію процесів 110 млн євро
Компанія інвестувала у модернізацію виробництва та автоматизацію процесів 110 млн євро. Джерело: Skoda

Нагадаємо, що новинка використовує модульну платформу MQB-A0 концерну Volkswagen Group. Вона дозволяє в повній мірі реалізувати великий потенціал популярної моделі в області безпеки та комфорту. З моменту свого дебюту у 1999 році, Fabia знайшло відгук у серцях понад 4,5 мільйонів покупців по всьому світу і вийшла на другу позицію після Octavia в рейтингу найуспішніших моделей бренду.

Fabia збирається на тих же потужностях, де вже виготовляють моделі Scala та Kamiq. У процесі підготовки до запуску Fabia були проведені необхідні зміни в організації виробництва, включаючи пресовий та зварювальний цеха. Також збільшена частка автоматизованих процесів.

Fabia збирається на тих же потужностях, де вже виготовляють моделі Scala та Kamiq
Fabia збирається на тих же потужностях, де вже виготовляють моделі Scala та Kamiq. Джерело: Skoda

Нова Skoda Fabia стала крупніше попередниці і пропонує ще більше вільного простору для пасажирів. Зокрема, новинка на 111 мм довша (4108 мм) і на 48 мм ширша (1780 мм), а колісна база виросла до 2564 мм (+94 мм). Крім того, об'єм багажного відділення став більше на 50 л і тепер дозволяє вмістити 380 л.

Нова Skoda Fabia стала більшою попередниці і пропонує ще більше вільного простору для пасажирів
Нова Skoda Fabia стала більшою попередниці і пропонує ще більше вільного простору для пасажирів. Джерело: Skoda

Fabia отримала нові сучасні силові агрегати. Зокрема, для моделі будуть призначені дві версії 3-циліндрового 1-літрового атмосферного мотора – на 65 та 80 сил. Він буде працювати в парі з 5-ступіневою МКП. Також можна буде вибрати Fabia з турбованим мотором аналогічного об'єму. Варіантів буде теж два – на 95 та 110 сил. З ними в тандемі будуть працювати 5-та 6-ступіневі МКП, а також опціонна 7-ступінчаста DSG. Для найвимогливіших покупців адресована версія з 1,5-літровим 150-сильним TSI, що працює в парі з 7-ступіневою роботизованою КП DSG з двома зчепленнями.

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