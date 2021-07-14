Skoda почала повномасштабне виробництво нової Fabia

Чеська компанія Skoda запустила повномасштабне виробництво одного зі своїх бестселерів – моделі Fabia четвертого покоління. Збірка почалася на головному конвеєрі компанії у Млада Болеславі, повідомляє Обозреватель.

Про це пише прес-служба﻿ виробника. У компанії інвестували в модернізацію виробництва і автоматизацію процесів 110 млн євро.

Компанія інвестувала у модернізацію виробництва та автоматизацію процесів 110 млн євро. Джерело: Skoda

Нагадаємо, що новинка використовує модульну платформу MQB-A0 концерну Volkswagen Group. Вона дозволяє в повній мірі реалізувати великий потенціал популярної моделі в області безпеки та комфорту. З моменту свого дебюту у 1999 році, Fabia знайшло відгук у серцях понад 4,5 мільйонів покупців по всьому світу і вийшла на другу позицію після Octavia в рейтингу найуспішніших моделей бренду.

Fabia збирається на тих же потужностях, де вже виготовляють моделі Scala та Kamiq. У процесі підготовки до запуску Fabia були проведені необхідні зміни в організації виробництва, включаючи пресовий та зварювальний цеха. Також збільшена частка автоматизованих процесів.

Fabia збирається на тих же потужностях, де вже виготовляють моделі Scala та Kamiq. Джерело: Skoda

Нова Skoda Fabia стала крупніше попередниці і пропонує ще більше вільного простору для пасажирів. Зокрема, новинка на 111 мм довша (4108 мм) і на 48 мм ширша (1780 мм), а колісна база виросла до 2564 мм (+94 мм). Крім того, об'єм багажного відділення став більше на 50 л і тепер дозволяє вмістити 380 л.

Нова Skoda Fabia стала більшою попередниці і пропонує ще більше вільного простору для пасажирів. Джерело: Skoda

Fabia отримала нові сучасні силові агрегати. Зокрема, для моделі будуть призначені дві версії 3-циліндрового 1-літрового атмосферного мотора – на 65 та 80 сил. Він буде працювати в парі з 5-ступіневою МКП. Також можна буде вибрати Fabia з турбованим мотором аналогічного об'єму. Варіантів буде теж два – на 95 та 110 сил. З ними в тандемі будуть працювати 5-та 6-ступіневі МКП, а також опціонна 7-ступінчаста DSG. Для найвимогливіших покупців адресована версія з 1,5-літровим 150-сильним TSI, що працює в парі з 7-ступіневою роботизованою КП DSG з двома зчепленнями.