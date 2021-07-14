Представлений найбільший голографічний дисплей

Нью-йоркська компанія Looking Glass Factory, що спеціалізується на розробці голографічних дисплеїв Looking Glass з 2015 року, готується випустити в продаж нові моделі, на цей раз - з більш високою роздільною здатністю, відповідним сучасним звичайним екранам, повідомляє 3Dnews.

У минулому грудні компанія представила модель Looking Glass Portrait - «перший в світі 3D-дисплей з портретної орієнтацією», спеціально розроблений для відображення людей і інших персонажів. Реліз супроводжувався запуском хмарного сервісу, що перетворює стандартні 2D-зображення в тривимірні голограми за лічені секунди.

Тепер компанія анонсувала швидкий реліз моделей нового покоління - Looking Glass 4K Gen2 і Looking Glass 8K Gen2. У порівнянні з першим поколінням новинки тонше і легше, захищені від відблисків і забезпечують якісний груповий перегляд.

Модель Looking Glass 4K Gen2 оснащена 15,6-дюймовим дисплеєм, здатним працювати навіть без комп'ютера, зате Looking Glass 8K Gen2 має 32-дюймовий дисплей, що робить її, на думку творців, найбільшим голографічним інтерфейсом на ринку. За словами глави компанії Шона Фрейна (Shawn Frayne), всі рішення відповідають потребам як звичайних користувачів, так і корпоративних клієнтів.

Looking Glass 4K Gen2 коштує 3000 доларів. Ті, хто зацікавлений в моделі з великою роздільною здатністю, можуть придбати Looking Glass 8K Gen2 за $17 500 (обмежена пропозиція - $15 000). На обидва продукти вже можна залишити замовлення на сайті виробника, початок поставок очікується восени.