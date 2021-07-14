На Черкащині стався вибух у приватному будинку: є жертва

У Смілі, Черкаська область, в одноповерховому приватному житловому будинку прогримів вибух, після чого спалахнула пожежа. Одна людина загинула, повідомляє Кореспондент.

"14 липня в ДСНС надійшла інформація, що о 9:15 в м. Сміла в одноповерховому приватному житловому будинку (5х10 м) стався вибух (попередньо газового балона) з подальшим горінням, руйнуванням даху і зовнішньої стіни", - сказано в повідомленні.

О 10:05 пожежа була ліквідована на площі 50 м кв. Об 11:10 під завалом в приватному житловому будинку виявлено тіло чоловіка.

До гасіння пожежі від ДСНС залучалися 14 чоловік і три одиниці техніки.