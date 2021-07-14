Роботодавці почали масово оформляти своїх співробітників

За останні 2 тижні було подано майже 159 тис. повідомлень про працевлаштування. У середньому щодоби в Україні з'явилося майже 23 тис. офіційно оформлених працівників. Для порівняння, у червні середньоденна кількість становила 11,6 тис. осіб.

Про це повідомила пресслужба﻿Міністерства економіки.

“Маємо рекорд, коли 30 червня (за день до початку перевірок - ред.) понад 63 тисячі працівників офіційно оформили свої трудові відносини з роботодавцем. Це важливий маркер, адже рівень тіньової зайнятості напряму впливає на соціально-економічне життя суспільства”, - прокоментувала заступниця Міністра економіки України Світлана Глущенко.

Найактивніше збільшувалася кількість зареєстрованих працівників у сферах організації тимчасового розміщування (на 131,2 %) та харчування (на 78,6 %). Позитивна динаміка у сферах будівництва (на 16,4%), торгівлі (на 14,1%) та транспорту (на 7,3%).

У регіональному розрізі з початку липня найвища динаміка працевлаштування спостерігається у:

Луганській (87,2 %);

Миколаївській (79,8%);

Чернівецькій (75,9%);

Київській та Житомирській (48%) областях.

Нагадаємо, що з 1 липня у співпраці з Державною податковою службою України розпочалися інспекції Держпраці з метою виявлення роботодавців, що використовують незадекларовану працю, та стимулювання їх до переходу до формальних трудових відносин.