Роботодавці почали масово оформляти своїх співробітників

Роботодавці почали масово оформляти своїх співробітників

За останні 2 тижні було подано майже 159 тис. повідомлень про працевлаштування. У середньому щодоби в Україні з'явилося майже  23 тис. офіційно оформлених працівників. Для порівняння,  у червні середньоденна кількість становила 11,6 тис. осіб.

Про це повідомила пресслужба﻿Міністерства економіки.

“Маємо рекорд, коли 30 червня (за день до початку перевірок - ред.) понад 63 тисячі працівників офіційно оформили свої трудові відносини з роботодавцем. Це важливий маркер, адже рівень тіньової зайнятості напряму впливає на соціально-економічне життя суспільства”, - прокоментувала заступниця Міністра економіки України Світлана Глущенко. 

Найактивніше збільшувалася кількість зареєстрованих працівників у сферах організації тимчасового розміщування (на 131,2 %) та харчування (на 78,6 %). Позитивна динаміка у сферах будівництва (на 16,4%), торгівлі (на 14,1%) та транспорту (на 7,3%).

У регіональному розрізі з початку липня найвища динаміка працевлаштування спостерігається у:

  • Луганській (87,2 %); 
  • Миколаївській (79,8%); 
  • Чернівецькій (75,9%); 
  • Київській та Житомирській (48%) областях.

Нагадаємо, що з 1 липня у співпраці з Державною податковою службою України розпочалися інспекції Держпраці з метою виявлення роботодавців, що використовують незадекларовану працю, та стимулювання їх до переходу до формальних трудових відносин.

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