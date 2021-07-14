Кернес став почесним громадянином Харкова

Чергова, шоста, сесія Харківської міської ради восьмого скликання підтримала присвоєння звання "Почесний громадянин Харкова" групі відомих земляків, у тому числі ексмеру Харкова Геннадію Кернесу (посмертно), повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні ми приймаємо рішення щодо надання цього статусу (почесного громадянина Харкова - ред.) для ексмера Харкова Геннадія Кернеса (посмертно). Його не треба представляти, він так багато зробив для Харкова, що йому треба було присвоїти це звання ще за його життя", - зазначив головуючий, секретар Харківської міської ради Ігор Терехов.

Більшістю голосів - 62 депутати із 78 присутніх - надання почесного статусу усій групі кандидатів, включаючи Кернеса, було підтримано.

У списку нових почесних громадян - вісім прізвищ, у тому числі, такі відомі люди, як лікар вищої категорії, кандидат медичних наук Євген Комаровський та народний художник України, скульптор Катіб Мамедов.

Третя сесія восьмого скликання Харківської міської ради підтримала зміни до положення про звання "Почесний громадянин Харкова", які передбачають такий статус для померлого мера Харкова Геннадія Кернеса.