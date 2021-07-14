У РФ повідомили, чому сталася пауза в роботі нормандського формату
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що в Кремлі заявили, що припинення роботи "нормандського формату" на різних рівнях виникла через невиконання Україною домовленостей і мінських угод, повідомляє Кореспондент.
Говорячи про можливі практичні кроки щодо вирішення проблеми Донбасу, Пєсков підкреслив, що найдієвішою мірою була б реалізація мінських угод 2015 року, а вироблення практичних кроків здійснюється в рамках "нормандської четвірки" (РФ, Німеччина, Франція, Україна) на різних рівнях, включаючи контакти по лінії політрадник, по лінії глав МЗС і по лінії лідерів держав.
"Як відомо, в останні роки виникла серйозна пауза в цій роботі, дефіцит просування у виконанні раніше досягнутих домовленостей. Спроби робляться з тим, щоб надати динаміку цьому процесу, але, на жаль, комплекс мінських домовленостей не виконується українською стороною", - сказав Пєсков , додавши, що це головна причина уповільнення в цьому процесі.