У РФ повідомили, чому сталася пауза в роботі нормандського формату

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що в Кремлі заявили, що припинення роботи "нормандського формату" на різних рівнях виникла через невиконання Україною домовленостей і мінських угод, повідомляє Кореспондент.

Говорячи про можливі практичні кроки щодо вирішення проблеми Донбасу, Пєсков підкреслив, що найдієвішою мірою була б реалізація мінських угод 2015 року, а вироблення практичних кроків здійснюється в рамках "нормандської четвірки" (РФ, Німеччина, Франція, Україна) на різних рівнях, включаючи контакти по лінії політрадник, по лінії глав МЗС і по лінії лідерів держав.