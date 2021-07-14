Міжбанк: обсяг пропозиції валюти зменшився

Сьогодні в першій половині торговельної сесії, практично повністю повторюючи вчорашній день, усі угоди на міжбанківському валютному ринку відбуваються у вузькому діапазоні 27,29-27,33 гривень. Обсяг пропозиції валюти нижче, ніж учора.

Помітні дії спекулянтів, які втомилися чекати подальшого зростання і тепер намагаються качнути курс вниз, граючи на пониження. Але покупців валюти теж вистачає: в основному, це нерезиденти, які, не поспішаючи, виходять з українських ОВДП, конвертуючи отриману гривню у валюту.

На готівковому валютному ринку - чергове затишшя. Курс готівкового долара в обмінниках Києва сьогодні завмер на рівні 27,27-27,29 гривень. Деякі обмінні пункти підняли цінник в порівнянні з вчорашнім днем, але зростанням попиту на готівкового «американця» похвалитися вони не можуть.

Євро на FOREX коригується після вчорашнього різкого зниження. До 14:00 він піднявся до позначки 1,1804 долара. Готівковий євро відреагував на вчорашнє падіння в світі зниженням цінника: вранці в столиці його продавали по 32,28-32,30 гривень, а до обіду з'явилися пропозиції по 32,22-32,24 гривні.

Ціна польського злотого в столиці не змінюється: як і в попередні дні, сьогодні його пропонують по 7,10-7,12 гривень.

Російський рубль скорегував учорашнє зниження і знову повернувся до рівня 74,05 рубля за долар після того, як ціни на нафту відновили зростання (ціна бареля марки Brent сьогодні перевищила позначку 76 доларів). Готівковий рубль в Києві, як і вчора, продають по 3,65-3,67 гривні за 10 рублів.