ВР ухвалила закон про реструктуризацію "газових" боргів на ринку

Верховна Рада на засіданні 14 липня схвалила законопроєкт №3508-д у цілому, яким пропонується механізм реструктуризації боргів, що виникли на рахунках теплокомуненерго, газзбутів та облгазів за газ – вони перевищують 100 млрд грн, повідомляє Економічна правда.

Про це відомо з трансляції засідання Ради, документ підтримали 303 народні депутати.

Законом встановлено порядок врегулювання підприємствами заборгованості за природний газ та його транспортування. Як зазначають у Мінрегіоні, цей закон є життєво важливим у контексті підготовки до майбутнього опалювального сезону.

"Без врегулювання заборгованості перед НАК "Нафтогаз України" теплокомуненерго не зможуть стати повноцінними учасниками ринку природного газу та виконувати умови ринкових договорів" , – наголосила заступниця голови Мінрегіону Наталія Хоцянівська.

Так, законом пропонується: