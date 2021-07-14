Військовим і поліцейським підвищили пенсії

Майже 400 тисяч військовослужбовців і правоохоронців отримають додаткові пенсійні виплати – 2000 гривень. Йдеться, зокрема, про тих, чиї пенсії призначені до 1 березня 2018 року, повідомляє Сегодня.

Крім того, для цієї категорії одержувачів встановлюється мінімальна пенсія на рівні 3854 гривень. А мінімальна пенсія для учасників бойових дій становитиме 3893,4 гривні.

Таке рішення на засіданні 14 липня прийняв Кабінет Міністрів України.

"Майже 400 тисяч військовослужбовців і працівників інших органів правопорядку отримають додаткові пенсійні доплати. Як і було анонсовано, з ініціативи президента Володимира Зеленського уряд прийняв рішення про підвищення пенсій військовим" , – зазначив голова уряду Денис Шмигаль.

Постанова стосується і виплат для учасників бойових дій, які втратили працездатність. Понад 40 тис. людей отримають підвищення майже в 700 гривень.