Кожна країна ЄС буде приймати рішення про допуск українців окремо

Після рекомендацій Євросоюзу відкрити кордони для українських туристів кожна країна-учасниця ЄС буде приймати рішення самостійно. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на засіданні Кабміну, повідомляє Слово і діло.

Зокрема, глава Кабміну Денис Шмигаль підтвердив, що ЄС включив Україну в так званий "зелений список" і буде рекомендувати скасувати обмеження на поїздки для українців.

Як пояснив глава МЗС Дмитро Кулеба, це тільки перший крок.

"Рішення Європейського Союзу є рекомендацією. Тепер кожна країна-учасниця ЄС розглядатиме питання про включення України в своє національне" зелений список "і про визначення умов в'їзду на їх територію", - сказав міністр.

Він додав, що вже доручив посольствам активно працювати з європейськими партнерами, щоб Україну включили в національні "зелені списки" і щоб умови в'їзду були максимально спрощеними.