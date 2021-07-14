Суд визнав незаконним указ Зеленського про звільнення Тупицького

Верховний Суд визнав протиправним указ президента Володимира Зеленського, яким той скасував призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України, повідомляє Дзеркало тижня.

Також суд вирішив, що дії Зеленського з приводу Тупицького є незаконними.

Нагадаємо, указ про скасування указу президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького суддею КСУ Зеленський підписав 27 березня.

В КСУ тоді заявили про те, що укази президента незаконні і виходять за рамки конституційних повноважень глави держави, пізніше Тупицький подав позов до Верховного суду. При цьому в кінці грудня минулого року президент Зеленський відсторонив Тупицького з посади судді КСУ.