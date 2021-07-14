Рада скасувала штрафи для теплокомуненерго

Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому законопроєкт, яким скасовуються штрафні санкції для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) за несплату за спожитий газ, повідомляє УНИАН.

За прийняття проєкту закону "Про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії теплопостачальних і теплогенеруючих організацій і підприємств централізованого водопостачання та водовідведення" (№3508-Д) проголосували 303 народних депутати при необхідному мінімумі у 226 голосів.

Як йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту, він скасовує нарахування штрафних санкцій на заборгованість за газ, яка виникла після 1 травня 2020 року, а також дає можливість підприємствам теплокомуненерго реструктуризувати наявну заборгованість за спожите блакитне паливо на 5 років. Крім цього, він накладає повну заборону на нарахування пені та штрафів з боку постачальників газу по категорії населення.

В асоціації "Укртеплокомуненерго" зазначили, що цей законопроєкт, у разі прийняття, вирішить низку життєво важливих проблем ТКЕ. Зокрема, дозволить реструктуризувати борги за спожитий газ на 5-7 років, розблокує заарештовані банківські рахунки ТКЕ, скасує штрафні санкції "Нафтогазу".

Згідно з даними Держстату, заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг на кінець березня 2021 року склала 79,3 млрд грн.

Заборгованість населення за природний газ склала 30,2 млрд грн (-10%), за централізоване опалення та гарячу воду - 28,7 млрд грн (+4,7%), за управління багатоквартирними будинками - 5,4 млрд грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення - 6,1 млрд грн (+1,6%), за вивезення побутових відходів - 1,1 млрд грн, за постачання електроенергії - 7,8 млрд грн (-2,5%).