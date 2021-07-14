Рада перейменувала День захисника України

Верховна Рада на засіданні в середу, 14 липня, прийняла за основу законопроєкт про перейменування Дня захисника України. Тепер 14 жовтня відзначатиметься День захисників і захисниць України, повідомляє Вести.

Відповідне рішення підтримав 317 народних депутатів.

Автором законопроєкту №2325 є депутат від "Слуги народу" Марина Бардіна. За її словами, свято коштувало перейменувати з метою вшанування мужності і героїзму не тільки чоловіків, а й жінок. За словами Бардіної, з відповідною ініціативою до неї з колегами звернулися жінки з Української асоціації представниць правоохоронних органів.