Київські дороги, що знаходяться на ремонті – список

Дорожньо-будівельний сезон у розпалі: у столиці ремонтують чимало вулиць та шляхопроводів, повідомляє 24 Канал.

Як інформує КК "Київавтодор", на вул. Милославській та на проспекті Степана Бандери дорожники влаштовують тротуари та велодоріжки.

На вулиці Івана Франка триває демонтаж старих підземних комунікацій та сходів. Роботи продовжуються на вулиці Андріївській, там влаштовують покриття з гранітної бруківки.

Також ремонти тривають на 2-х шляхопроводах на вул. Льва Толстого, Новокостянтинівському шляхопроводі, шляхопроводах біля залізничної станції "Зеніт", шляхопроводі на вул. Сержа Лифаря над трамвайними коліями, на шляхопроводі на перетині Кільцевої дороги і просп. Леся Курбаса.

Також не припиняються роботи на об’єктах поточного середнього ремонту, зокрема на вулицях: Ялтинській, Волинській, Осиповського, Турівській, Генерала Алмазова, Трьохсвятительській, Чоколівському бульварі, проспектах Маяковського, Академіка Корольова та інших.