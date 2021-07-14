Україна отримає додаткові 14 млн євро від ЄC

Кабмін України підпише додаткову угоду з Європейською комісією щодо розширення програми фінансування "U-LEAD з Європою" до 54 млн євро. Про це на засіданні уряду 14 липня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє UBR.

"Для заходів, спрямованих на реалізацію ініціатив щодо підтримки адміністративної реформи, передбачено збільшення фінансування на 14,1 млн євро. Таким чином загальний обсяг програми тепер складе більше 54 млн євро", - зазначив глава Кабміну.

Програма вже продемонструвала свою ефективність у посиленні спроможності місцевих громад, вважає Шмигаль. Зокрема, за європейські гроші було створено мережу ЦНАП (Центр надання адмінпослуг), які полегшують людям взаємодію з органами державної влади.

"U-LEAD з Європою" сприяє створенню в Україні багаторівневої системи управління і посилює здатність громад виконувати нові завдання, а також сприяє залученню громадян і приватного сектора в місцеві справи. Це необхідно для подальшого впровадження децентралізації в Україні.