Пільгові кредити на землю: хто зможе заощадити

Кабінет міністрів пообіцяв українцям здешевити кредити для покупки землі сільгосппризначення за рахунок розширення програми державних гарантій кредитів, що надаються бізнесу, повідомляє УНИАН.

Про це під час засідання уряду сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"В Україні працює програма державних портфельних гарантій, яка передбачає, що держава гарантує більшу частину кредиту бізнесу перед банком. Тепер цією програмою зможуть повноцінно скористатися ті, хто бажають купити землю сільгосппризначення" , – сказав він.

За словами Шмигаля, пільгові умови для купівлі ділянок будуть діяти для дрібних та середніх аграріїв, які вже працюють на землі та мають не більше 500 га.

Пільговий кредит буде видаватися на термін до 10 років, а гарантії від держави дозволять істотно знизити ставку за банківським кредитом.

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