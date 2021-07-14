Зеленський подасть апеляцію на рішення суду по факту справи Тупицького

Президент України Володимир Зеленський має намір подавати апеляцію на рішення Верховного Суду про визнання протиправним його указу від 27 березня "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Цим указом було скасовано указ екс-президента Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду України, заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Безумовно, буде подана апеляція на це рішення Верховного Суду. Президент діяв законно та в інтересах суспільства, скасовуючи указ Януковича про призначення Тупицького. Безумовно, це рішення Верховного Суду ми не визнаємо в будь-якому випадку. Безумовно, президент не допустить знищення судової реформи", - повідомив Подоляк.

Як зазначив Подоляк, "таке рішення Верховного суду є проявом класичної суддівської корупції".

"Тому що дане рішення спрямоване проти конкретних законів про очищення Вищої ради правосуддя і про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Без цих законів - корупцію в судовій гілці влади України неможливо перемогти. З цими законами у корумпованих суддів просто немає шансів зберегти вплив. Саме тому Верховний суд намагається захистити корупційну систему. І щоб реалізувати цей сценарій, в тому числі знадобився Тупицький - і саме в Конституційному суді", - додав він.

За словами радника керівника Офісу президента, Тупицького намагаються повернути, щоб він "організував знищення судової реформи".