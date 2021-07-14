Windows 11 навчилися запускати на старих ПК

Windows 11 навчилися запускати на старих ПК

Нову операційну систему Microsoft навчилися встановлювати на комп'ютери, які офіційно не підтримують Windows 11, повідомляє Лента.Ру.

ОС нового покоління вимагає наявність у ПК криптографічного модуля TPM. Однак це обмеження можна зняти, якщо відредагувати системний реєстр за допомогою вбудованої утиліти RegEdit. За словами журналістів, спершу необхідно запустити процес інсталяції Windows 11 і дочекатися появи повідомлення про те, що даний комп'ютер не сумісний з ОС. Після цього слід викликати командую рядок комбінацією клавіш Shift + F10 і відкрити редактор реєстру командою regedit.

Потім фахівці радять перейти по шляху HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ Setup, створити розділ LabConfig, після цього створити три 32-бітних параметра DWORD і привласнити кожному значення у вигляді одиниці. Якщо провести всі дії правильно, то установка Windows 11 повинна пройти без проблем - в тому числі на старих комп'ютерах.

За словами журналістів, даний спосіб обходу обмежень є легальним, так як заснований на вбудованих інструментах ОС. При цьому невідомо, наскільки надійно працюватимуть ПК із застарілим залізом з Windows 11.

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