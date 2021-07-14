Windows 11 навчилися запускати на старих ПК

Нову операційну систему Microsoft навчилися встановлювати на комп'ютери, які офіційно не підтримують Windows 11, повідомляє Лента.Ру.

ОС нового покоління вимагає наявність у ПК криптографічного модуля TPM. Однак це обмеження можна зняти, якщо відредагувати системний реєстр за допомогою вбудованої утиліти RegEdit. За словами журналістів, спершу необхідно запустити процес інсталяції Windows 11 і дочекатися появи повідомлення про те, що даний комп'ютер не сумісний з ОС. Після цього слід викликати командую рядок комбінацією клавіш Shift + F10 і відкрити редактор реєстру командою regedit.

Потім фахівці радять перейти по шляху HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ Setup, створити розділ LabConfig, після цього створити три 32-бітних параметра DWORD і привласнити кожному значення у вигляді одиниці. Якщо провести всі дії правильно, то установка Windows 11 повинна пройти без проблем - в тому числі на старих комп'ютерах.

За словами журналістів, даний спосіб обходу обмежень є легальним, так як заснований на вбудованих інструментах ОС. При цьому невідомо, наскільки надійно працюватимуть ПК із застарілим залізом з Windows 11.