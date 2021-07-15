4 ефективних способа перевірити мед на якість
Медовий дефіцит! Пасічники кивають на поганий урожай. Тому улюбленого літнього меду з акації і липи – мало. Але на ринку і в інтернеті пропозицій багато. Чи є цей мед натуральним і як виявити підробку – далі в матеріалі, повідомляє Сегодня.
Пізня весна і проливні дощі завадили рясному цвітінню. Але ось парадокс. Меду у бджолярів в цьому році мало, а на прилавках його – хоч лопатою греби.
Президент "Спілки пасічників України" Володимир Стретович каже, що кількість бджолосімей у світі збільшилося на 8,5 відсотка. А кількість меду – на 62 відсотки. Це означає, що з'явився фальшивий.
Кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри конярства та бджільництва НУБіП Микола Войналович розкриває таємницю, як вибрати справжній мед.
Щоб не потрапити на гачок шахраїв, важливо знати кілька секретів:
- Недобросовісні перекупники можуть додавати крохмаль до меду. Це робиться для загустіння і збільшення маси. Щоб перевірити, чи є домішки, треба розчинити мед у воді і додати крапельку йоду. Якщо продукт справжній – колір не зміниться. Якщо ж міститься крохмаль – то з'явиться синій колір.
- Ще один метод перевірки від професійного пасічника. Його можна застосувати прямо на ринку: свіжий мед – густий і на поверхні утворюється гірочка, коли мед стікає з ложки. А не розтікається на всі боки.
- Ще один спосіб – нанести краплю на папір: якщо мед неякісний – в ньому багато вологи. І навколо краплі утворюються водяні кола.
- Вартість – також своєрідний маркер якості меду. Справжній не може бути дешевим. Якщо вас приваблюють літром меду за 100 гривень – час насторожитися. За такі гроші можуть продавати тільки торішній.