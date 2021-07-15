4 ефективних способа перевірити мед на якість

Медовий дефіцит! Пасічники кивають на поганий урожай. Тому улюбленого літнього меду з акації і липи – мало. Але на ринку і в інтернеті пропозицій багато. Чи є цей мед натуральним і як виявити підробку – далі в матеріалі, повідомляє Сегодня.

Пізня весна і проливні дощі завадили рясному цвітінню. Але ось парадокс. Меду у бджолярів в цьому році мало, а на прилавках його – хоч лопатою греби.

Президент "Спілки пасічників України" Володимир Стретович каже, що кількість бджолосімей у світі збільшилося на 8,5 відсотка. А кількість меду – на 62 відсотки. Це означає, що з'явився фальшивий.

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри конярства та бджільництва НУБіП Микола Войналович розкриває таємницю, як вибрати справжній мед.

Щоб не потрапити на гачок шахраїв, важливо знати кілька секретів: