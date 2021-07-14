Рада заборонила продаж конфіскату без рішення суду

Народні депутати прийняли в другому читанні законопроєкт №5141, який забороняє Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, продавати майно без рішення суду, повідомляє Деловая столица.

"За" проголосували 322 нардепи.

Замглави фракції "Слуга народу" Галина Янченко уточнила, що відтепер до обвинувального вироку суду АРМА заборонено продавати будь-яке нерухоме майно, а рухоме майно можна продавати у виняткових випадках без згоди власника за рішенням слідчого судді, суду.

"Це швидкопсувні продукти, переважно продукти харчування. Товар, який швидко втрачає у ціні. Активи, які дорого зберігати: умовно кажучи, ті ж медичні маски. Вони мало коштують, але зберігати їх дорого" , — повідомила парламентар.

Йдеться про випадки, коли витрати на зберігання рухомого майна протягом одного календарного року становлять понад 50 відсотків його вартості.

Згідно з законом, реалізацію активів будуть здійснювати юридичні особи, визначені на конкурсних засадах. Порядок відбору юросіб та реалізації активів на прилюдних торгах (аукціонах) та/або електронних торгах визначає Кабінет міністрів.

Документ у разі підписання президентом набере чинності з 1 листопада 2021 року.