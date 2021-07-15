Peugeot переходить на електромобілі

Французька компанія Peugeot анонсувала плани по електрифікації свого модельного ряду в Європі протягом 4 років. В цьому році в продуктовому портфоліо 70% моделей електрифіковані, до 2023 їх буде 85%, а до 2025-го – 100%, повідомляє Обозреватель.

Про це пише прес-служба﻿ виробника. В рамках екологічної стратегії "Сила вибору" Peugeot запропонує гібридні або електричні версії своїх популярних моделей.

Peugeot 208 одним з перших отримав версію на електроприводі. Джерело: Peugeot

В даний час покупці можуть вибирати будь-які варіанти силових агрегатів, наприклад, PHEV-гібридний кросовер 3008, а також седани і універсали флагманського сімейства 508. Вони можуть мати передній привід і один електромотор, або систему Hybrid4 з двома електромоторами і повним приводом.

Сучасна модельна гамма Peugeot на 75% складається з гібридних і електричних моделей. Джерело: Peugeot

Нещодавно дебютувала нове покоління хетчбека і універсала 308 також є в двох гібридних PHEV модифікаціях потужністю 180 і 225 к.с. Аналогічний силовий агрегат використовується також на Opel Astra та DS 4.

Що стосується повністю електричних моделей, то у компанії є широкий вибір легкових та комерційних електрокарів від компактних хетчбека e-208 та кросовера e-2008 до великого фургона e-Boxer. До 2025 року в компанії мають намір запропонувати гібридні або електричні модифікації для всього модельного ряду.