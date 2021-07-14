Прогноз погоди на 15 липня: спекотно, хмарно, місцями дощ

На частину України прийдуть дощі з грозами. У цілому ж, погода в Україні залишиться по-літньому спекотною, але до неї ще додасться невелика хмарність.

У четвер, 15 липня, на основній частині України вдень буде зберігатися температура 32-34°С і від 18 до 21°С уночі. Прохолодніше буде на Закарпатті - там очікується 29-31°С удень і 17-19°С уночі. Найбільш помірна температура вдень буде в Київській області - там прогнозують 31-33°С, але при цьому 20-22°С уночі. І найспекотніше буде на сході країни - від 33 до 35°С вдень і 18-20°С уночі.

Практично на всій території країни буде хмарно з проясненнями, і тільки на крайньому заході очікуються дощі та грози (Закарпаття, Львівська та Івано-Франківська області). На половині території прогнозують невеликий вітер від 4 до 11 км/год (східні, центральні та південні області). На другій половині буде дути трохи сильніше - 7-14 км/год у середньому, у Хмельницькій і Чернігівській областях можливі шквали до 18 км/год.

Укргідрометцентр попереджає, що 15 липня в західних, північних, східних і центральних областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столиці України, Києві , 15 липня очікується температура від 22 до 33°С протягом дня, вітер 7-11 км/год і легка хмарність.