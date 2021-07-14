Фермерам дозволили купувати землю дешевше

Відтепер на аграріїв і фермерів розповсюджуватиметься програма державних портфельних гарантій - це дозволить отримувати кредити на покупку землі під менші відсотки, повідомляє Депо.

Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив на засіданні 14 липня.

Йдеться про поширення пільгових умов на придбання землі серед дрібних і середніх фермерів: програма державних портфельних гарантій дозволить придбати землі сільськогосподарського призначення тим аграріям, які мають в користуванні не більше 500 га.

Позика для таких фермерів буде видаватися терміном на 10 років.

За словами Шмигаля, державні гарантії дозволили помітно знизити ставки за кредитами, які надають українські банки.

Він уточнив, що ця програма - вже третя з тих, які були введені для фермерів. Завдяки їм можна буде не тільки придбати землю, а й спланувати довгострокові інвестиції, налагодити виробництво продукції та ін.

Відзначимо, що портфельні гарантії - це зобов'язання, які бере на себе держава. Зокрема, ними гарантовано погашення до 80% боргу підприємця (пулу кредитів) або фермера в разі настання банкрутства.