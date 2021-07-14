Під Черніговом потяг збив чоловіка: рух призупинено

У Чернігівській області вдень 14 липня пасажирський потяг Чернігів - Івано-Франківськ збив людину. Рух на цій ділянці призупинено, повідомляє РБК-Украина.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівської області.

"Сьогодні о 15: 00 до поліції надійшло повідомлення про те, що поїзд сполученням Чернігів - Івано-Франківськ збив людину" , - йдеться у повідомленні.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, чоловік вчинив самогубство, кинувшись під потяг.

Рух поїздів на цій ділянці призупинено до закінчення слідчих дій. У поліції пообіцяли пізніше надати більше подробиць події.

Автор: Дмитрий Кузнецов