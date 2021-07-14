Путін і Лукашенко роздумують над планом протидії санкціям ЄС

Господар Кремля Володимир Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі, яка пройшла 13 липня в Санкт-Петербурзі, домовилися розробити спільний план протидії європейським санкціям, повідомляє Деловая столица.

"Урядам доручено розробити і прийняти той самий спільний план протидії санкціям" , — заявила прессекретар президента Білорусі Наталія Ейсмонт.

За її словами, сторони також обговорювали зняття барʼєрів на постачання білоруської продукції, зокрема й у сфері державних закупівель. Крім того, домовилися про безперебійне постачання вуглеводневої сировини до Білорусі.