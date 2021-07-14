Польща оголосила про купівлю у США 250 танків "Абрамс"

Польща отримає від США 250 новітніх танків "Абрамс" у межах угоди із закупівлі озброєння, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наше завдання - стримати потенційного агресора. І ми всі знаємо, хто цей агресор", - заявив на прес-конференції міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

Глава відомства зазначив, що ці танки посилять східні кордони Польщі. Вони надійдуть у країну в 2022 році.

У повідомленнях наголошується, що танки будуть поставлені в межах угоди із закупівлі озброєння, приблизна сума якої становитиме майже $6 млрд.

"Звісно, це реакція на виклики у сфері міжнародної безпеки, з якими ми стикаємося", - додав Блащак.

У травні Польща оголосила, що закупить 24 ударних безпілотники у Туреччині, ставши першою країною-членом НАТО, яка придбала безпілотні літальні апарати турецького виробництва.