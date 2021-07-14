У Франції протестують проти санітарних пропусків

Поліція в Парижі почала застосовувати сльозогінний газ для розгону учасників несанкціонованого мітингу проти введення санітарних пропусків, повідомляє Страна.ua.

Як видно на записах з місця подій, на вулиці розриваються гранати зі сльозогінним газом. Також видно, як протестуючі намагаються сховатися. До місця інциденту на бульварі поруч з базилікою Сакре-Кер на півночі Парижа підходять загони поліцейського спецназу.

Нагадаємо, в понеділок, 12 липня, президента Франції Еммануель Макрон виступив з телезверненням до нації, в якому позначив ряд нових обмежувальних заходів для стримування епідемії коронавируса.

Зокрема, згідно із заявами французького лідера, з початку серпня у Франції в ресторанах, барах, торговельних центрах, літаках і поїздах далекого прямування буде вимагатися санітарний пропуск, який свідчить про вакцинацію або негативний результат тесту на COVID-19.

Вже з 21 липня санітарний пропуск буде необхідний при відвідуванні фестивалів, спектаклів, парків атракціонів. Такі вимоги будуть пред'являтися до всіх осіб старше 12 років. Разом з тим для підлітків від 12 до 17 років буде зроблена відстрочка, у них санітарний пропуск проситимуть з 30 серпня.