Українці стали частіше їздити на потягах

За півроку АТ "Укрзалізниця" перевезло 9,5 млн пасажирів дальнього сполучення. Це на 22% більше показника аналогічного періоду 2020 року і майже половина від докризового 2019-го, повідомляє UBR.

На мобільність українців позитивно впливає стабілізація ситуації з коронавірусом. Всього "Укрзалізниця" відновила майже 80% регулярних і додаткових поїздів, які курсували влітку 2019 року.

За даними компанії, тільки в червні було перевезено 2,4 млн чоловік. Тоді як під час карантину в березні-квітні 2021 року пасажиропотік впав на 30% в порівнянні з 2019-м.

Що стосується приміських перевезень, то за шість місяців 2021 року пасажиропотік склав 22 млн осіб (47% від "доковідного" 2019 року).

Найпопулярнішими маршрутами 2021 року в компанії називають поїзда №269/270 Одеса - Лисичанськ, №204/203 Чернігів - Одеса і №185/186 Львів - Бердянськ. Вони курсують майже завжди заповненими на 100%. Також стали популярними поїзда №793/794 Харків - Дніпро і №796/795 Дніпро - Харків.