Що очікується на валютному ринку в четвер

У середу торгівля на міжбанківському валютному ринку продовжилася в звичному діапазоні 27,30-27,33 гривень. Схоже, ринок знайшов рівень, що влаштовує і продавців, і покупців.

Незважаючи на те, що продавців на ринку часто було більше, ніж покупців, всі спроби останніх відвести торгівлю нижче рівня 27,30 гривень успіху не мали. Періодично котирування дійсно опускалися нижче, але в загальній масі угод за ціною дешевше 27,30 - дуже мало. Втім, і продавцям теж похвалитися було нічим. За відсутності таких великих покупців, як Citibank, качнути курс вгору не вдалося.

Закрили торги вівторка на 0,75 копійки на покупці нижче, ніж у вівторок.

Хід торгів

Стартові котирування - 27,295 / 27,32 (купівля / продаж).

Уже другий день поспіль торги відкриваються до непристойності вузько. Ось і сьогодні спред на старті склав всього 2,5 копійки. Перша угода за ціною 27,3125 гривень пройшла лише в 09:39. О 10:18 цінник на покупку виріс до 27,325 гривень - максимального за день значення. Але втриматися на ньому довго не вдалося, тому що вийшли продавці моментально закрили всі найдорожчі заявки на покупку. Незадовго до обідньої перерви під тиском зростаючого пропозиції валюти котирування на короткий час опустилися нижче 27,30 гривень, але тут вже підключилися покупці і буквально розхапали всі дешеві пропозиції.

Таке оперативне саморегулювання ринку дозволяє Національному банку вже який день залишатися в тіні, не вдаючись до явного втручання в хід торгів.

Котирування закриття - 27,30 / 27,315 (покупка / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився на 47,5 млн порівняно з вівторком і склав 122,5 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 27,3097 гривень.

Офіційний курс долара на 15 липня встановлено на позначці 27,3047 гривень за долар, зниження на 1,69 копійки.

Офіційний курс євро на 15 липня встановлено на позначці 32,2482 гривні за євро, зниження на 12,38 копійок.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 18:00 - 1,1817. Після вчорашнього різкого падіння євро до рівня 1,1771 долара після публікації даних по інфляції в США долар розтратив частину досягнень, а євро скоректувався до позначки 1,1827 долара.

Що очікується на валютному ринку в четвер

Сьогодні на офіційному сайті Національного банку України була опублікована інформація про те, що з 20 липня бізнес зможе купувати іноземну валюту в сумі до 100 тисяч євро в день без наявності валютних зобов'язань і надання підтверджуючих документів в банк. Це рішення прийнято в рамках подальшої лібералізації валютної політики НБУ. Рішення активно обговорюється в фінансових колах; аналітики заявляють про те, що його імплементація приведе до короткострокових коливань курсу валюти. Бізнес вже починає готуватися до цього. Поки ж бачимо, що коливання і безготівкового, і готівкового долара - мінімальні. Так, курс долара в обмінних пунктах Києва сьогодні залишався в межах 27,27-27,29 гривень. На такому ж рівні долар почнуть продавати і завтра вранці. А далі все буде залежати від поведінки учасників торгів на міжбанку. В який бік качнути безготівковий долар - в ту сторону піде і цінник на продаж готівкового.

Як ми і припускали вчора, готівковий євро все ж відреагував на падіння на ринку FOREX. Вчора курс готівкового євро в столиці опустився до 32,22-32,24 гривень, і тільки корекція євро на світовому ринку не дозволила йому впасти сильніше. Завтра євро почнуть продавати в районі 32,25-32,27 гривень. Якщо євро продовжить зростання на FOREX, можливе повернення ціни вище 32,30 гривень.

Що стосується готівкового рубля, він, схоже, досяг чергового рівня підтримки - 3,65-3,67 гривні за 10 рублів, і для того, щоб він подешевшав ще, потрібно або сильне зміцнення гривні до долара, чого найближчим часом не очікуємо, або сильне падіння рубля в світі, що також малоймовірно: рубль вже відпрацював весь можливий негатив. Тому вважаємо, що і завтра більшість київських обмінників продаватимуть його за тією ж ціною. Звичайно, не можна виключити появу дешевших пропозицій, але вони будуть швидше винятком.