В Одесі на весіллі сталася стрілянина, введено план перехоплення
В Одесі у середу на святкуванні весілля сталася стрілянина, повідомило агентству джерело у правоохоронних органах, повідомляє Интерфакс-Украина.
"Інцидент стався на Фонтанці. Поліцейські побачили відео в мережі і одразу було введено план перехоплення. Шукають тих, хто стріляв", - сказав співрозмовник агентства.
При цьому він додав, що за основною версією інцидент стався на святкуванні весілля вихідцями з Чечні.
"Звичаї звичаями, але ця відверта та нахабна поведінка порушує закон і наражає на небезпеку оточуючих", - сказав співрозмовник.
Інформації про поранених немає.