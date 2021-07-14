В Одесі на весіллі сталася стрілянина, введено план перехоплення

В Одесі у середу на святкуванні весілля сталася стрілянина, повідомило агентству джерело у правоохоронних органах, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Інцидент стався на Фонтанці. Поліцейські побачили відео в мережі і одразу було введено план перехоплення. Шукають тих, хто стріляв", - сказав співрозмовник агентства.

При цьому він додав, що за основною версією інцидент стався на святкуванні весілля вихідцями з Чечні.

"Звичаї звичаями, але ця відверта та нахабна поведінка порушує закон і наражає на небезпеку оточуючих", - сказав співрозмовник.

Інформації про поранених немає.