Уряд Латвії вирішив запровадити примусову вакцинацію

Уряд Латвії вирішив ввести обов'язкову вакцинацію для лікарів, учителів і соцпрацівників, повідомляє Деловая столица.

Уряд Латвії затвердив поправки до Закону про управління поширенням коронавірусу, а тепер це рішення в терміновому порядку повинен затвердити Сейм.

З 1 жовтня у роботодавців буде право звільняти таких працівників, які відмовилися робити щеплення.

З затвердженого законопроєкту випливає, що працівники, які надають послуги охорони здоров'я, тривалого соціального догляду та соціальної реабілітації, а також освіти, повинні мати COVID-сертифікат.

Мін'юст країни підготував законопроєкт, де вказав те, що вимога обов'язкової вакцинації поширюється на ті сфери, в яких підвищені ризики інфікування інших осіб.