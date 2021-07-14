Уряд Латвії вирішив запровадити примусову вакцинацію
Уряд Латвії вирішив ввести обов'язкову вакцинацію для лікарів, учителів і соцпрацівників, повідомляє Деловая столица.
Уряд Латвії затвердив поправки до Закону про управління поширенням коронавірусу, а тепер це рішення в терміновому порядку повинен затвердити Сейм.
З 1 жовтня у роботодавців буде право звільняти таких працівників, які відмовилися робити щеплення.
З затвердженого законопроєкту випливає, що працівники, які надають послуги охорони здоров'я, тривалого соціального догляду та соціальної реабілітації, а також освіти, повинні мати COVID-сертифікат.
Мін'юст країни підготував законопроєкт, де вказав те, що вимога обов'язкової вакцинації поширюється на ті сфери, в яких підвищені ризики інфікування інших осіб.