Обмін зношених банкнот на нові: нюанси

Якщо у Вас є зношені або пошкоджені банкноти і монети, Вам необхідно звернутися в будь-який банк України або регіональний підрозділ грошового обігу Національного банку України, повідомляє Сегодня.

Як зазначає НБУ, касир банку повинен без будь-яких обмежень приймати для обміну банкноти:

які мають ознаки значного зносу або пошкодження, потертості, забруднення, відбитки штампів, надриви і надрізи, отвори, відірвані краї або кути;

зберегли цілу частину площею не менше 55% своєї початкової площі;

розірвані (розрізані) на дві частини, на яких збереглися обидва однакові номери і серія, і загальна площа цих частин не менше ніж 55% початкової площі банкноти.