У Києві продавець побив чоловіка через українську мову

У Києві в Шевченківському районі продавець морозива побив клієнта за прохання обслуговувати українською мовою.﻿, повідомляє РБК-Украина.

Про це у Facebook повідомив потерпілий Володимир Олівець.

Так, інцидент стався в ботанічному саду імені академіка Олександра Фоміна.

Як розповів Олівець, поліцейські яких він викликав не допомогли написати йому заяву, аби затримати продавця.

За його словами, жінка-продаваць навідріз відмовилася обслуговувати українською мовою. А її чоловік з характерними татуюваннями на плечі потерпілого вдарив. Однак, після виклику поліції нападник переховувався за холодильником та з кимось зідзвонювався.

"Наряд патрульних, який прибув за 50 хвилин, повідомив, що вже поспішає на "важливий" виклик" , – написав Олівець.

Фото: у столиці чоловіка побили через українську мову (facebook.com/Володимир Олівець)

Однак, чоловік все-таки пішов до чергового відділку поліції.

"Заяву зареєстрував, направлення на зняття побоїв, всупереч анонсу патрульних, ніхто й не запропонував. Певно українськомовних в них б'ють постійно, реакція поліцейських – як на білий день і повітря навколо" , – пише киянин.

У коментарях користувачі стали на захист потерпілого. Вони пишуть, що людям байдуже на закони, і що навіть вже за рідну мову можуть побити.

Просто без слів;

Молодик сприйняв це за образу дружини, мабуть, гарний чоловік;

Над такими потрібен самосуд, бо поліція нічого робити не буде, бо вони такі ж;

Який жах. Це не можна все так залишити, потрібно йти до кінця.Вони мають бути покарані;

Надамо розголосу цій історії;

У столиці завжди було небезпечно розмовляти українською;

Який жах. Точка продажу, мабуть, нелегальна і під дахом поліції;

До таких треба не поліцію викликати, а відразу знищувати! Все проплачено думаєте вони там просто так стоять? Жах, у своїй країні не можемо рідною мовою розмовляти.

Раніше ми повідомляли, що у мережі розповіли, як психіатр "познущалася" над дитиною через українську мову.

Також Ірма Вітовська дала пораду російськомовним українцям.

Автор: Тетяна Самарук