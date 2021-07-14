В Одесі встановлено особи тих, хто стріляв на кавказькому весіллі

Особистості учасників стрілянини на святкуванні весілля в с.Фонтанка Одеської області в середу встановлені, повідомив агентству джерело в правоохоронних органах, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Встановили особистості тих, хто стріляв", - повідомив співрозмовник агентства.

Раніше джерело повідомило про введену плану "Перехоплення" після того, як поліцейські побачили опубліковане в мережі відео стрілянини. При цьому було додано, що за основною версією інцидент стався на святкуванні весілля вихідцями з Чечні. Інформації про поранених немає.

Як повідомляється на сайті поліції Одеської області, правоохоронці встановлюють обставини хуліганства в с.Фонтанка.