Рада списала облгазам і комунальникам 100 млрд грн боргу перед "Нафтогазом"

Верховна Рада прийняла законопроєкт №3508-д, який передбачає списання боргів підприємств перед НАК "Нафтогаз України", повідомляє Деловая столица.

За документ проголосував 301 народний депутат, 218 з них — члени фракції "Слуга народу". Жодного голосу на підтримку документа не дали фракції "Європейська солідарність" і "Голос".

Відзначимо, що мова йде про приблизно 100 млрд грн.

Таким чином, борги "облгазів", "газзбутів" і теплокомуненерго, фактично, будуть "обнулені". Одночасно це означає, що вартість використаного газу компенсують за рахунок бюджетних коштів.

Варто додати, що велика частина списаних газових боргів накопичилася у компаній олігарха Дмитра Фірташа.

В ГО "Опора" виступила проти такого рішення, як і інші експерти. Зокрема, вони стверджують, що перед списанням будь-яких боргів потрібно хоча б провести їх аудит. Крім того, вони відзначили, що в ці борги входять "температурні коефіцієнти" і завищені норми споживання.

Загалом борги компаній Фірташа, "облгазів" і "газзбутів" перед НАК "Нафтогаз" і "Укртрансенерго" склали 62 млрд грн. З них "газзбути" заборгували "Нафтогазу" 24 млрд грн.