Світовий конгрес українців припинив членство представників Росії

Світовий конгрес українців оголосив про виключення представників Росії зі складу своїх організацій, повідомляє РБК-Украина.

Таким чином СКУ хоче захистити цих представників від репресій та переслідувань в Росії.

"СКУ був вимушений ухвалити рішення призупинити членство усіх своїх складових організацій, а також провідників СКУ у Російській Федерації, щоб захистити українську національну меншину у Росії від репресій" , - оголосили в конгресі.

Таку рішення в СКУ ухвалили через введення російським президентом Володимиром Путіним у дію нових норм, які впроваджують кримінальну відповідальність для російських громадян за зв’язки з так званими "небажаними" організаціями. До переліку цих організацій входить і СКУ.

"Після того, як Путін дав чітко зрозуміти, що справді вважає українців та росіян "одним народом", ідентифікувати себе українцем у Росії стало просто небезпечно" , - - заявив президент СКУ Павло Ґрод.

Автор: Дмитро Левицький