Названа опасность удаленной работы

Многие работодатели, чьи сотрудники трудятся удаленно из-за пандемии, вскоре могут столкнуться с серьезными проблемами, повідомляє Лента.Ру.

Главной опасностью станет то, что руководство начнет конфликтовать с работниками, когда им придется возвращаться из дома в офис. Такие выводы делает Business Insider, ссылаясь на доклад консалтинговой фирмы McKinsey.

Согласно опросам, больше половины руководителей хотят, чтобы сотрудники работали из офиса четыре-пять дней в неделю. При этом только 37 процентов опрошенных сотрудников предпочитают работать из офиса. Данные исследования свидетельствуют, что после возвращения сотрудников с удаленки у них с начальством может возникнуть напряженность.

Благодаря удаленной работе многим сотрудникам удалось достичь баланса между работой и личной жизнью и сделать свой досуг разнообразнее. Теперь же новые привычки могут оказаться под угрозой. Вместо того, чтобы ждать быстрого возвращения к прежней жизни, руководителям необходимо адаптироваться к текущей ситуации.