Facebook запустив нову функцію для груп
Соціальна мережа Facebook представила нову функцію для груп під назвою "експерти групи". Вона дозволить адміністраторам позначати учасників, що володіють високими знаннями по темі групи, повідомляє РБК-Украина.
"Експерти груп" матимуть значок поруч зі своїм ім'ям, що підтверджує їх підвищений статус. Цей значок буде відображатися в повідомленнях, коментарях і в функції питань і відповідей.
Експерти будуть вибиратися адміністраторами групи, і отримають виняткові повноваження тільки після того, як приймуть номінацію. Адміністратори також можуть скасувати цей статус.
Видання зазначає, що Facebook тестує способи полегшити адміністраторам пошук таких експертів, пропонуючи конкретним користувачам у сфері ігор та фітнесу.
Така тактика дозволить зростанню груп, оскільки нові експерти зможуть запросити в групу послідовників, які нещодавно взаємодіяли з їх головною сторінкою.