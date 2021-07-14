Рада зобов'язала виробників е/е укладати ДД виключно на електронних аукціонах

Верховна Рада зобов'язала виробників всіх форм власності, крім виробників за зеленим тарифом і тих, хто отримав держпідтримку в результаті аукціону, з 1 вересня 2021 року до 1 квітня 2022 року продавати електроенергію за двосторонніми договорами (ДД) виключно за результатами електронних аукціонів, а трейдерів і постачальників - продавати на ринку "на добу вперед" (РДН) не більше 10% ресурсу, придбаного за ДД, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідні зміни до закону про ринок електроенергії внесені законом про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ і забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу (законопроект №3508-д від 4 червня 2021), ухваленим в цілому в середу 303 голосами.

З метою забезпечення прозорості та рівних умов для виробників е/е державної, комунальної та приватної форм власності тимчасово, до 1 квітня 2022 року, виробники е/е, крім виробників за зеленим тарифом і тих, хто отримав держпідтримку за результатами аукціону, продають е/е за двосторонніми договорами виключно на електронних аукціонах, йдеться у запропонованій на засіданні у вівторок енергокомітетом Ради правці №756 до законопроекту №3508-д до другого читання.

Згідно з пропозицією комітету, порядок проведення електронних аукціонів затверджується Кабінетом Міністрів України.

Рішення про відпущення е/е за двосторонніми договорами виключно в тому випадку, якщо вони були укладені за результатами електронних аукціонів, починає діяти з 1 вересня.

За словами глави енергокомітету Ради Андрія Геруса, укладені договори, період дії яких припадає на час з 1 вересня, виробники будуть зобов'язані привести у відповідність до закону і переукласти їх, якщо вони були укладені не за результатами аукціону.

Щодо обмежень трейдерів і постачальників, до 1 листопада 2021 року загальний (максимальний) обсяг продажу ними е/е на РДН за місяць не може перевищувати 10% зареєстрованого обсягу покупки е/е за двосторонніми договорами у виробників або гарантованого покупця на цей розрахунковий період.

У разі імпорту е/е обсяг продажів на РДН збільшується на обсяг імпортованого ресурсу, випливає з зазначеної правки №756.

Подібні пропозиції до газового законопроекту (правка №682) вже подавалися главою енергокомітету Герусом, але були відхилені на попередньому засіданні комітету.

Тоді пропозиції нардепа не містили тимчасових обмежень дії зобов'язань виробників з продажу е/е за ДД на електронних аукціонах, а також не враховували питання імпорту е/е трейдерами і постачальниками.

Як повідомлялося, після різкого обвалу цін на РСВ 1-4 липня, НКРЕКП почала здійснювати низку заходів, спрямованих на ситуацію на ринку. За словами члена комісії Ольги Бабій, ця ситуація підтвердила необхідність термінового вжиття заходів щодо забезпечення прозорості ринку двосторонніх договорів, який стає індикативним замість РДН, але "є сірим і закритим".

Ініціативу внесення законодавчих змін, що передбачають зобов'язання учасникам ринку електроенергії, незалежно від форми власності, купувати і продавати ресурс за двосторонніми договорами (ДД) виключно на електронних аукціонах, підтримали, зокрема, ПАТ "Центренерго", "Енергоатом".

З боку міністерства звучали ініціативи тимчасово обмежити дії трейдерів і постачальників на РДН.