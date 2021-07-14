Путін і Байден зустрінуться знову на віртуальному форумі АТЕС

У п'ятницю, 16 липня, через місяць після зустрічі в Женеві, президенти Росії і США Володимир Путін і Джо Байден знову побачаться. Це станеться на форумі країн Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в галузі торгівлі та інвестицій (АТЕС), повідомляє Страна.ua.

Форум АТЕС пройде в віртуальному режимі. За словами Дженніфер Псакі, на ньому лідери країн обговорять припинення пандемії COVID-19 і підтримку відновлення світової економіки.

Про участь глави Кремля в заході повідомив Дмитро Пєсков. А про участь Байдена заявила прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі.

"Участь президента продемонструє лідерство США в Індо-Тихоокеанському регіоні і прихильність президента багатостороннім інститутам. В якості першої взаємодії президента Байдена з багатьма лідерами у надає регіону, а також своє бачення вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону" , - розповіли в Білому домі.

Крім того, відомо, що на форумі буде обговорюватися тема вакцинації.

Зустріч лідерів країн-учасниць АТЕС проходить щороку. У ній бере участь 21 держава. У цьому році на саміті буде головувати Нова Зеландія.