У Грузії двох українців засудили до чотирьох років тюрми
Міністерство закордонних справ України закликає Грузію переглянути рішення про засудження до чотирьох років позбавлення волі двох українських громадян Юрія Хомича та Володимира Дьяченка, повідомляє УНИАН.
"14 липня Батумський міський суд в Грузії виніс рішення у справі проти громадян України Юрія Хомича та Володимира Дьяченка, які обвинувачуються у незаконному перетині грузинського державного кордону. Вони нібито скоїли злочин, передбачений Кримінальним кодексом Грузії. Українців було засуджено до 4 років позбавлення волі", - йдеться у заяві речника МЗС України Олега Ніколенка.
У зв’язку з цим до Міністерства закордонних справ України був викликаний тимчасовий повірений у справах Грузії в Україні.
"Йому було висловлено розчарування рішенням Батумського міського суду, яке українська сторона вважає несправедливим та таким, що не відповідає духу дружби і стратегічного партнерства України та Грузії", - наголошується у заяві.
Водночас, як сказано у заяві Ніколенка,
"не втручаючись у процес судочинства в Грузії, закликаємо грузинську сторону переглянути рішення Батумського міського суду та негайно звільнити громадян України".
Крім того, речник запевнив, що МЗС та Посольство України в Грузії і надалі вживатимуть всіх необхідних заходів задля захисту законних прав та інтересів наших громадян, які скористаються своїм правом подати апеляційну скаргу, відповідно до законодавства Грузії.
Затримання двох українців у Грузії
Наприкінці листопада 2020 року грузинські прикордонники затримали яхту, на борту якої перебували два громадянина України Дяченко та Хомич і громадянин Грузії Михаїл Батурин.