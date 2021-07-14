ВООЗ заявила про початок нової хвилі пандемії коронавірусу

ВООЗ заявила про початок нової хвилі пандемії коронавірусу

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що світ знаходиться на початку нової хвилі пандемії COVID-19, повідомляє Лента.Ру.

"Зараз ми знаходимося на ранніх етапах третьої хвилі", - сказав він в ході свого виступу в Женеві на засіданні комітету ВООЗ по надзвичайної ситуації, пов'язаної з коронавірусною інфекцією.

Гебрейесус повідомив про високі темпи зростання захворюваності в світі, а також смертності від COVID-19. Він додав, що кількість летальних випадків зросла вперше після тривав десяти попередніх тижнів зниження.

Генеральний директор ВООЗ стверджує, що індійський варіант вірусу «дельта плюс» - один з головних чинників зростання показників передачі інфекції, що «підігрівається зростанням соціальними контактами і мобільністю, а також непослідовним застосуванням перевірених заходів в області охорони здоров'я і соціальних заходів».

Гебрейесус зазначив, що індійський варіант інфекції був зафіксований більш ніж в 111 країнах, в зв'язку з чим в організації очікують, що «скоро він стане домінуючим штамом, що циркулює в світі, якщо вже не став».

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