ВООЗ заявила про початок нової хвилі пандемії коронавірусу

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що світ знаходиться на початку нової хвилі пандемії COVID-19, повідомляє Лента.Ру.

"Зараз ми знаходимося на ранніх етапах третьої хвилі", - сказав він в ході свого виступу в Женеві на засіданні комітету ВООЗ по надзвичайної ситуації, пов'язаної з коронавірусною інфекцією.

Гебрейесус повідомив про високі темпи зростання захворюваності в світі, а також смертності від COVID-19. Він додав, що кількість летальних випадків зросла вперше після тривав десяти попередніх тижнів зниження.

Генеральний директор ВООЗ стверджує, що індійський варіант вірусу «дельта плюс» - один з головних чинників зростання показників передачі інфекції, що «підігрівається зростанням соціальними контактами і мобільністю, а також непослідовним застосуванням перевірених заходів в області охорони здоров'я і соціальних заходів».