Земля переживає найжаркіший період

Літо 2021 року оновило чимало температурних рекордів - не тільки в Канаді, яка знемагає від спеки, а й в Північній і Східній Європі, зокрема в Україні, повідомляє Корреспондент.

Виснажлива спека невідступно облаштувалася одразу в кількох регіонах планети і вже привела до сотень смертей, які поповнили список жертв глобального потепління, яке щороку забирає десятки, а за деякими оцінками, і сотні тисяч життів.

Один за одним долаються температурні рекорди, які трималися століттями. Наприкінці минулого тижня зафіксували, можливо, абсолютний температурний максимум на Землі. Тим часом ЄС представив програму боротьби зі зміною клімату.

Як у постапокаліптичному фільмі

Літо 2021 року оновило чимало температурних рекордів - не тільки в Канаді, яка знемагає від спеки, а й в Північній і Східній Європі, зокрема Україні, а також на північному сході Сибіру і в деяких азіатських країнах.

Програма Copernicus, яка відстежує довгострокові зміни клімату, повідомляє, що на території Північної Америки червень, який завершився, був найспекотнішим за всю історію кліматичних спостережень.

Повітря в каліфорнійському містечку Фернес-Крік, що в Долині Смерті, минулої п'ятниці прогрілося до 133 градусів за Фаренгейтом, або 56 градусів за Цельсієм. Це новий температурний рекорд не тільки для поселення з 20 жителями, а й для всієї планети.﻿

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Для Європи перший місяць літа є другим за показником температури. І липень нічим не поступається. Зокрема, ніч проти понеділка в Києві була найтеплішою за весь період метеорологічних спостережень. Температура в українській столиці не опустилася нижче 22 градусів. Загалом з початку року Київ встановив 21 температурний рекорд.

Температура перевищувала кліматичну норму і в Якутії, яка відома найсуворішими зимами з-поміж усіх регіонів світу, де багато населення. Причому в Республіці було тепліше одразу на 14 градусів, що є екстремальним відхиленням.

У цьому регіоні наприкінці червня встановилася спека більше 30 градусів. І якщо на материку це відхилення призвело до масштабних лісових пожеж, у морі Лаптєвих - до значного танення льодів, що, як відомо, посилює кліматичні зміни дедалі більше.

Зрештою площа крижаного покриву в цій частині Північного Льодовитого океану зменшилася до рекордно низького показника для цієї пори року.

Від небувалої спеки знемагають і жителі тих регіонів, де зазвичай влітку і так жарко.

У кувейтському Нувасибі наприкінці червня температура повітря піднялася до 53,2 градуса. В Іраку рекорд цього року поки 52,6 градуса. До позначки 52 градуси вже наближалася температура повітря в Пакистані.

В одній тільки Канаді екстремальні погодні умови призвели до загибелі щонайменше кількох сотень людей. Більш точно кількість жертв можна буде підрахувати лише заднім числом, бо багато загиблих від спеки поповнюють сумну статистику із запізненням, при підрахунку загальної надлишкової смертності.

Наприклад, про те, що влітку 2003 року від екстремальної спеки в Європі загинули близько 70 тисяч осіб, стало відомо лише 5 років по тому. Початкові оцінки були куди скромнішими: близько 30 тисяч загиблих.

Є ціла низка досліджень, що дозволяють безпосередньо зв'язати смерті від спеки із кліматичними змінами й оцінити масштаби катастрофи. Згідно з останніми оцінками, якби не глобальне потепління, жертв екстремально спекотної погоди було б менше приблизно в півтора з гаком разу.

Наприкінці травня в журналі Nature опублікували статтю, яку присвятили впливу високих температур на рівень смертності від будь-яких причин у різних регіонах світу.

Автори масштабного дослідження - 70 кліматологів і епідеміологів з 43 країн - дійшли висновку, що на глобальному потеплінні, яке стається з вини людини, лежить відповідальність за 37 відсотків від загальної кількості осіб, що загинули від спеки. А в деяких країнах, на кшталт Колумбії і Еквадору, ця частка взагалі перевищує три чверті.

Гинуть не тільки люди, а й тварини. Мідії, морські зірки, ракоподібні - за оцінками біологів, мільйони морських мешканців загинули через сильну спеку на заході США і в Канаді.

Крістофер Харлі, морський біолог з Університету Британської Колумбії у Ванкувері, який вивчає вплив зміни клімату на прибережні води, розповів про незліченну кількість мертвих морських мешканців під час відливу.

"Особливо постраждали мідії, які є екологічно важливим видом. Їх раковини були відкритими, ніби їх зварили. Це схоже на один з тих постапокаліптичних фільмів", - розповів він газеті New York Times.

University of British Columbia

14 липня Європейська комісія представила свою програму боротьби зі зміною клімату до 2050 року, яка отримала назву Fit for 55.

Передбачається, що ці заходи дозволять скоротити викиди двоокису вуглецю в усіх сегментах європейської економіки, зокрема у виробництві електроенергії, автомобільному і житловому секторах, також у судноплавстві, авіації та сільському господарстві.

У 2030 році викиди мають скоротитися на 55 відсотків у порівнянні з рівнем 1990 року, до 2050 року їх треба звести до нуля.

Один із ключових пунктів реформи - запровадження механізму транскордонного вуглецевого регулювання, який передбачає митні збори з товарів, які ввозять в ЄС у залежності від їх вуглецевого сліду.

Євросоюз має намір істотно посилити стандарти викидів для нових автомобілів у наступні 15 років. До 2030 року в нових автомобілях має бути скороченим викид шкідливих газів на 55 відсотків у порівнянні з 2021 роком. З 2035 року в Євросоюзі мають припинити продавати нові машини з дизельними і бензиновими двигунами.

Крім того запропоновано на основних автомагістралях в ЄС через кожні 60 кілометрів побудувати зарядні станції для електромобілів, через кожні 150 кілометрів - для машин на водневому паливі.