На річці Західний Буг ставить масовий мор риби

13 липня на річці Західний Буг зафіксували масовий мор риби через високу температуру, яка становила 41 градус. Спричинене скиданням гарячої води з Добротвірської ТЕС підприємства ДТЕК, повідомляє Дивись.info.

Керівник «Добротвірський рибзавод» повідомив, що на території рибовідтворювальної дільниці загинуло все живе через різке підвищення температури води поблизу Добротвірської теплоелектростанції.

«ТЕС використовує водойму для охолодження води. Гаряча вода з ТЕС виходить двома каналами. Один із них вчора просто не працював. Температура води, яку скидають у водойму, не має перевищувати 3 градуси від загальної температури водойми», — пояснює очільник рибгоспу.

Коли зробили заміри води на вміст кисню, хімічні показники та температуру, то результат показав температуру води в річці — 26,8 градуса, а біля ТЕС — близько 41! Різниця у 13 градусів перевищує гранично допустимі норми та для фауни водойми є згубною.



Припускають, що на ТЕС сталась аварія, яка потребувала термінового охолодження води. Цю версію також підтверджує зафіксований рибалками факт: другий канал скиду води не працював. Щоб не потрапити під санкції керівництва, співробітники станції не стали вмикати аварійні насоси та охолоджувати воду до норми. З метою економії електроенергії її гарячою скинули у водойму та «приготували юшку».