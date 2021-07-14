На річці Західний Буг ставить масовий мор риби

13 липня на річці Західний Буг зафіксували масовий мор риби через високу температуру, яка становила 41 градус. Спричинене скиданням гарячої води з  Добротвірської ТЕС підприємства ДТЕК, повідомляє Дивись.info.

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Керівник «Добротвірський рибзавод» повідомив, що на території рибовідтворювальної дільниці загинуло все живе через різке підвищення температури води поблизу Добротвірської теплоелектростанції.

«ТЕС використовує водойму для охолодження води. Гаряча вода з ТЕС виходить двома каналами. Один із них вчора просто не працював. Температура води, яку скидають у водойму, не має перевищувати 3 градуси від загальної температури водойми», — пояснює очільник рибгоспу.

Коли зробили заміри води на вміст кисню, хімічні показники та температуру, то результат показав температуру води в річці  — 26,8 градуса, а біля ТЕС — близько 41! Різниця у 13 градусів перевищує гранично допустимі норми та для фауни водойми є згубною.

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Припускають, що на ТЕС сталась аварія, яка потребувала термінового охолодження води. Цю версію також підтверджує зафіксований рибалками факт: другий канал скиду води не працював. Щоб не потрапити під санкції керівництва, співробітники станції не стали вмикати аварійні насоси та охолоджувати воду до норми. З метою економії електроенергії її гарячою скинули у водойму та «приготували юшку».

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