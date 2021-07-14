Героя передачі "Говорить Україна" знайшли з перерізаним горлом

Жителя Дніпропетровської області, що днями став героєм програми "Говорить Україна", знайшли біля рідного села з перерізаним горлом, повідомляє Страна.ua.

Тіло 36-річного Олександра Мирона (так його називає в Фейсбуці земляк, за версією "Дніпро TV", прізвище чоловіка - Мироненко), було знайдено 13 липня на мосту, що з'єднує село Шульгівці і хутір Судівка.

За день до трагедії, 12 липня вийшла програма "Говорить Україна", в якій знявся Олександр. Гості студії обговорювали загадкове побиття трирічної дочки Олександра Христини. Місяць тому дівчинку побили так, що вона впала в кому.

У програмі чоловік розповів, як познайомився з матір'ю дівчинки, закохався в неї, як разом з дружиною чекав появи доньки. Але в підсумку жінка зустріла іншого і пішла до нього разом з Крістіною.

Що стосується його смерті, то поки місцева поліція в якості основної причини розглядає самогубство. Правоохоронці вважають, що Олександр сам собі перерізав горло.

Односельці ж вважають, що ймовірним убивцею Олександра може бути співмешканець його колишньої дружини.