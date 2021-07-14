Наступник Меркель зробив заяву по "СП-2"

Наступник канцлера Німеччини Ангели Меркель на посту голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і кандидат у канцлери країни Армін Лашет знайшов спосіб вирішити розбіжності по газопроводу «Північний потік-2», повідомляє Лента.Ру.

Як заявив політик в ході дискусії, організованої газетою Stuttgarter Zeitung, він як і раніше вважає проєкт економічним, проте, експлуатація газопроводу не повинна «зневоднювати» Україну, вважає Лашет.

"Це було обумовлено. Федеральний канцлер це гарантувала. І трубопровід буде, можливо, в серпні-вересні готовий, тоді знову потрібно видати новий європейський дозвіл, щоб газ зміг текти" , - заявив Лашет.

На його думку, одночасно з видачею дозволу слід поставити умову про те, що «Північний потік-2» «не можна використовувати в геополітичних цілях». Політик підкреслив, якщо геополітичні умови будуть враховуватися, то «політично не має значення», транспортується газ по суходолу або по морю.

Модератор дискусії вказав на те, що президент України Володимир Зеленський говорив про втрати від відсутності транзиту газу по країні. Лашет на це відповів, що "нам потрібно буде більше газу в наступні роки".

Він звернув увагу на те, що все більше країн Західної Європи відмовляються від викопних джерел енергії.